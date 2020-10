Ventimiglia. «La passerella Squarciafichi sarà ricostruita in somma urgenza». Lo ha detto il sindaco Gaetano Scullino, sottolineando l’importanza dell’infrastruttura che collegava la marina San Giuseppe al centro cittadino.

A breve sarà pronto il porto di Cala del Forte, impensabile perdere per sempre il ponte pedonale sul Roja. «Abbiamo già deciso e dato incarico agli ingegneri di occuparsi del progetto», aggiunge Scullino.

Ingenti i danni a Ventimiglia: «Li abbiamo stimato in circa 60milioni di euro solo per quanto riguarda le opere pubbliche. Ma non bisogna dimenticare i commercianti e gli imprenditori».

In giornata sono arrivate a Ventimiglia decine di giovani. C’è chi ha una pala, chi una ramazza, una ragazza è arrivata con una pagaia. «Li ho chiamati angeli del fango – dice Scullino – Sono orgoglioso di avere dei ragazzi cosí che hanno a cuore Ventimiglia. Li ringrazio».