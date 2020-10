Riconfermato il Cda di Amaie Energia. In carica fino al 15 dicembre

Sanremo. Riconfermato fino al 15 dicembre in attesa di accogliere due nuovi componente. Il Cda di Amaie Energia, la municipalizzata sanremese dei servizi, per ora, rimane composto da Andrea Gorlero, il presidente in rappresentanza del Comune, Antonio Fera, consigliere anch’egli in quota a Palazzo Bellevue e Tiziana Ramoino, in rappresentanza dei piccoli Comuni.

La riconferma, già nell’aria da tempo, è stata sancita dall’assemblea dei soci di Amaie, riunitasi mercoledì scorso, mercoledì 7 ottobre. Il consiglio di amministrazione rimarrà lo stesso, fino a fine anno, in attesa dell’ingresso ufficiale dei due nuovi soci. Uno è fondamentalmente espressione della Regione, con un nome proveniente dalla sua finanziaria Filse (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico). Porterà con se un “tesoretto” da un milione di euro.

L’altro socio (già annunciato da tempo al pari del primo) ad aggiungersi agli originali tre è Taggia. come programmato dalla partecipata nel suo piano industriale 2021–2030. Oltre a rinforzare con 10.000 euro il capitale sociale di Amaie, presto potrebbe conferirle la gestione di servizi fondamentali per il cittadino, come ad esempio parcheggi, verde pubblico e cimitero comunale.