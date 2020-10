Rialziamocilimone, al via una Virtual Marathon per aiutare Limone Piemonte colpita dal maltempo

Limone. Una maratona contro il tempo per aiutare Limone Piemonte, colpita da una devastante alluvione il 2 e 3 ottobre. Una meta cara ai bikers sia dal punto di vista agonistico che amatoriale.

Accesso madre della maestosa Via del Sale Limone-Monesi e appuntamento fisso da ormai 20 anni di una delle più apprezzate granfondo del nord ovest del circuito Marathon Bike Cup. Gran parte del paese è stato colpito dalla furia dell’acqua, molte case sono inagibili e ancora piene di fango. Gli impianti di risalita gravemente danneggiati. La Via del Sale interessata da numerose frane nel suo tratto iniziale. Il percorso della granfondo letteralmente sciolto in più punti, la strada Romana che accompagnava al traguardo non esiste più.

Il Comune e gli abitanti di Limone, supportati da un numero inimmaginabile di volontari stanno compiendo ogni giorno veri e propri miracoli per affrontare le emergenze prima dell’arrivo della stagione invernale. Una vera e propria corsa contro il tempo a cui si può dare un contributo facendo ciò che si ama di più: salire in sella alla propria bike e partecipare alla RialziamociLimone Virtual Marathon.

Per partecipare basta fare una donazione sul conto corrente dedicato: IT 37 S 03111 46750 000000002252, intestato al Comune di Limone Piemonte con la causale “Emergenza alluvione 2020” o aderire alla campagna inviando una mail a info@laviadelsale.com con nome, cognome, copia del bonifico ed oggetto “RIALZIAMOCILIMONE VIRTUAL MARATHON”. Ognuno riceverà il proprio pettorale personalizzato con nome e cognome. Bisogna stamparlo e fotografarsi in sella alla propria bike sul percorso scelto, ovunque sia, postando la foto su Instagram #together4limone e Facebook @together4limone aderendo così alla campagna ufficiale lanciata dal Comune.

Non dimenticatevi di collegarlo ai profili delle pagine che amate di più:

· Per la Granfondo #laviadelsalemtb per Instagram e @La Via del Sale per Facebook

· Per Transalp Experience e Limone on #limoneon #transalplaviadelsale per Instagram e @Limone On @transalp la via del sale Mtb Limone-Sanremo per Facebook

Oltre a ciò per sostenere le comunità alluvionate di Limone e della Val Roja si può votare al Fai la “Ferrovia Cuneo – Ventimiglia – Nizza” come luogo del cuore. La ferrovia pensata e realizzata quasi due secoli fa, unisce Italia e Francia, Piemonte e Liguria i monti al mare. Vincere in questo periodo è di vitale importanza per sensibilizzare fortemente sulla presenza di quello che per anni si appresta ad essere, dopo il crolli degli accessi al Tenda, l’unico collegamento possibile tra Italia e Francia importantissimo per l’economia transfrontaliera e per le famiglie che ad oggi sono divise, abituate a vivere a cavallo tra due nazioni. Attualmente la ferrovia è al secondo posto.