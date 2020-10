Rete Sanremo Solidale, oggi incontro online dedicato al conflitto tra Azerbaijan e Armenia

Sanremo. Oggi si terrà il primo incontro di Rete Sanremo Solidale sulla tematica del conflitto che sta attualmente avvenendo tra l’Azerbaijan e l’Armenia.

La prima discussione si terrà alle 18 con il giornalista Simone Zoppellaro in diretta live. L’evento sarà del tutto gratuito ed aperto a tutta la cittadinanza, a scopo divulgativo.

Il link per seguire la diretta: https://www.youtube.com/watch?v=O7m7dTm0BT4&feature=youtu.be. Inoltre, per chi lo desidera, sarà possibile porre delle domande tramite l’apposita chat che comparirà al lato della diretta.

Rete Sanremo Solidale sta anche progettando un futuro incontro sempre sulla tematica dell’Armenia, che doveva essere presenziale, ma che per via dell’ultimo DCPM non potrà esserlo. Dunque l’evento dovrà essere organizzato nuovamente, aggiornamenti sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/rsssanremo.

Per informazioni, domande, o problemi tecnici e segnalazioni vari, scrivete a retesanremosolidale@gmail.com.