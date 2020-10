Regione Liguria, Giovanni Toti: «Impegno, concretezza, passione e visione sono le mie prime promesse per i prossimi 5 anni»

Genova. «Impegno, concretezza, passione e visione sono le mie prime promesse per i prossimi 5 anni al servizio di questa terra, che deve continuare a crescere e ad essere protagonista. Essere ancora alla guida della Liguria è una grande vittoria ma soprattutto un grande onore». Lo scrive sulla sua pagina Facebook Giovanni Toti dopo la sua proclamazione a Presidente della Regione Liguria.

«In questi 5 anni da governatore – prosegue Toti – mi sono trovato ad affrontare ostacoli e difficoltà, ma avere il privilegio di essere il Presidente scelto dai liguri mi ha sempre dato la forza per andare avanti, a testa alta, per non deludere la fiducia che i cittadini non hanno mai smesso di dimostrarmi. Da loro ho imparato la resilienza e la voglia di non arrendersi, da loro ho imparato l’amore incondizionato per una terra fragile, ma unica e insostituibile. E queste sono le prime cose che porterò con me nei prossimi 5 anni, per realizzare i nostri progetti e costruire insieme il futuro. Con lo stesso entusiasmo del primo giorno, con una squadra eccezionale con cui affrontare le sfide, con l’orgoglio di poter lavorare ancora per la nostra Regione».