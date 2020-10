Ventimiglia. Sabato e domenica, 17 e 18 ottobre, si è svolta a Rapallo una regata nazionale L’Equipe organizzata dal Circolo Nautico Rapallo. Deriva in doppio, con classifiche divise in due categorie, L’Equipe Evolution, per ragazzi fino a 15 anni, e Under 12 per ragazzi fino a 12 anni. Le giovani promesse della vela, provenienti dall’Isola d’Elba e dal Ponente ligure, Loano e Ventimiglia, si sono sfidate in quattro prove. Tre svolte sabato, con vento più disteso, ed una domenica, con vento ridotto e in calo.

Nella classe Under 12 due sole imbarcazioni si sono ingaggiate in duelli molto agguerriti. Alla fine due vittorie di prova a testa, con le ragazze di Marciana Marina, Linda Gipponi e Anna Carolina Allori che si aggiudicano il primo posto grazie alla vittoria ottenuta nell’ultima prova. Piazza d’onore per Ian Scialli e Federico Marilli, del C.V.Ventimigliese.

Nella classe Evolution sette concorrenti, con il terzetto di testa che si è conteso il titolo fino all’ultima virata. Vincono Simone Migliavacca e Giacomo Nario Viaceslav, del C.N. Loano, con quattro primi, secondi Zion Mazzei e Riccardo Coppo del CV Marciana Marina e terzi Filippo Lorenzi e Matilde Piombo del C.V. Ventimigliese.

Al termine premiazione nel rispetto delle norme anti Covid, tutti sorridenti e felici per due belle giornate di mare.