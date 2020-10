Rallye di Sanremo in sicurezza, l’edizione 2020 non avrà il pubblico

Sanremo. Si svolgerà la gara motoristica denominata “67° Rallye di Sanremo”, “12° Sanremo Legenda”, “35° Sanremo Rally Storico” e “34° Coppa dei Fiori”, che interesserà il territorio di questa provincia, più precisamente i Comuni di Badalucco, Bajardo, Molini di Triora, Montalto Carpasio, Rezzo, Sanremo, Taggia e Triora.

La competizione sportiva si svolgerà senza la presenza del pubblico, ai sensi dell’articolo 1 c. 6 lettera f) del DPCM 7 agosto 2020, ad oggi vigente, che, in attuazione dei D.L.25 marzo 2020, n. 19 e 16 maggio 2020, n. 33, recanti misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, prevede che le competizioni sportive all’aperto riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni si svolgono senza la presenza del pubblico. A tal fine i suddetti comuni hanno adottate specifiche ordinanze di divieto.

Allo scopo di consentire lo svolgimento delle gare in condizioni di sicurezza è stata disposta, come per gli anni precedenti, la sospensione temporanea della circolazione, per motivi attinenti alla sicurezza pubblica, esclusivamente sulle Strade Provinciali e Comunali interessate dalle prove.

Il provvedimento, con le strade interessate e gli orari di sospensione del traffico veicolare, è disponibile sul sito istituzionale della Prefettura. Sono esclusi dalla predetta ordinanza di sospensione della circolazione i mezzi di soccorso.

Si precisa, altresì, che il Comitato Organizzatore si è impegnato a concedere il transito ai residenti – per modesti spostamenti – sino a 40 minuti antecedenti il passaggio della prima autovettura e, ove possibile, tra il primo e il secondo transito.