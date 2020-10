Montalto Carpasio. «Solo in questa zona ci sono 40 milioni di danni e bisogna intervenire». Il vice presidente della Camera, Ettore Rosato, fa una provvisoria stima, durante il suo sopralluogo sulla frana sulla strada provinciale tra Badalucco e Montalto, di quanto costerà in termini economici la terribile ondata di maltempo di inizio mese, che si è abbattuta con particolare violenza sulla Valle Argentina, Arroscia e la città di Ventimiglia, dove il parlamentare si era recato verso l’una

Insieme a lui l’onorevole Raffaella Paita, presidente della commissione Trasporti e durante la sua visita istituzionale in Valle Argentina, i sindaci di Montalto Carpasio e Badalucco, rispettivamente Fernando Colangelo e Matteo Orengo.

«L’impegno è quello di dichiarare lo stato d’emergenza – spiega Rosato – Se queste risorse (i 40 milioni ndr) fossero state investite in prevenzione tutto questo non sarebbe successo. I sindaci, che sono i “guardiani del territorio ci spiegano come si può intervenire meglio con meno risorse. Qui poi c’è tutta un’agricoltura di pregio come quella dell’ulivo che va preservata».