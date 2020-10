Quando l’orologio diventa un investimento: i consigli e i nuovi Rolex Submariner

Da sempre esistono alcuni orologi di alta manifattura che sono molto più di semplici segnatempo. L’elevata ingegneria che ne garantisce il funzionamento, associata alle lavorazioni artigianali e al prestigio dei principali brand produttori, conferiscono a questi oggetti un fascino immortale. Oggi dunque il mondo degli orologi può arrivare ad essere paragonato a quello delle opere d’arte, con tante peculiarità che li rendono degli ottimi beni sui quali effettuare un investimento.

Orologeria di lusso, da passione a investimento

Ma per quale motivo gli orologi possono essere considerati beni sui quali investire? In che modo oggetti simili, in prospettiva, rappresentano una possibile fonte di guadagno? Per chiarire le questioni annunciate, è necessario evidenziare una delle caratteristiche essenziali degli orologi: il loro valore economico.

Alla pari di qualsiasi altro bene di pregio, gli orologi detengono un valore di mercato ben preciso. Con il passare degli anni, però, tale valore può anche aumentare in maniera progressiva, tanto che alcuni modelli particolari arrivano ad avere un costo d’acquisto di molto superiore all’originale.

Tuttavia, per valutare nel dettaglio un orologio di alto pregio e comprendere se si tratta realmente di un modello di valore, è sempre bene rivolgersi ad un negozio di orologeria specializzato, come Pisa Orologeria ad esempio, in cui sarà possibile avvalersi dell’esperienza e dei consigli dei professionisti del settore.

Passando a dei modelli veri e propri, un primo modello solo a titolo esemplificativo è l’Omega Seamaster 300, caratterizzato da un design estremamente dettagliato, sul quale l’azienda produttrice ha fatto grande affidamento per lungo tempo. Altro modello degno di nota è il TAG Heuer Carrera, contraddistinto da uno stile elegante e sportivo, in grado di riscuotere sempre un notevole successo pluridecennale tra gli appassionati del settore.

Il nuovo Rolex Submariner 2020

Impossibile parlare di orologi di alto livello senza citare almeno un Rolex. Tra l’altro proprio in questo momento si apprestano ad uscire finalmente sul mercato i nuovi Rolex Submariner.

Il Submariner è noto per essere stato il primo orologio subacqueo di casa Rolex. Per dare un’idea delle qualità del prodotto, è sufficiente sottolineare la sua capacità di resistere sino a 300 metri sott’acqua, una peculiarità combinata con uno stile estetico invidiabile che da oltre cinque decenni lo rende il modello più venduto del marchio.

Per il 2020, Rolex ha scelto di produrre un nuovo modello di Submariner noto come Oyster Perpetual Submariner. L’orologio, vero e proprio fil rouge tra la classicità e la contemporaneità, è contraddistinto da un design rinnovato sia dal punto di vista del quadrante che sul piano delle caratteristiche del cinturino.

L’aspetto più atteso, però, è dato dal particolare movimento presente nell’orologio, racchiuso nel calibro 3230 di nuova generazione. Presentato dal marchio nell’anno in corso, il nuovo movimento si appresta a divenire un vero e proprio must nell’ambito della meccanica degli orologi, forte di tutta la precisione e l’avanguardia presenti negli orologi Rolex.