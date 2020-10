Pulizia delle cantine alluvionate a Ventimiglia: il Comune non può pagare per il privato, scoppia la polemica

Ventimiglia. «Il Comune non può pagare gli interventi di pulizia o spurgo delle cantine private che si sono allagate a causa dell’ondata di maltempo dello scorso 2 e 3 ottobre». A chiarirlo è il sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino, che pone così fine alle polemiche alimentate in città da chi si ritrova la cantina ancora piena di fango e attende di essere aiutato.

Ora che i volontari scarseggiano, dopo il grande lavoro svolto nell’arco della settimana, c’è chi si sente abbandonato. La realtà, però, è che se il comune inviasse operai di una ditta a proprie spese per ripulire locali che non sono pubblici rischierebbe di incorrere in un reato, con tanto di danno erariale commesso utilizzando denaro pubblico per spese che di pubblico non hanno nulla.

«Il meccanismo della burocrazia italiana – spiega il sindaco – Prevede che il Comune non possa utilizzare soldi pubblici per interventi su privati che non siano giustificati o collegati da esigenze di interesse pubblico, come possono essere aprire una strada o una piazza, attivare servizi essenziali tipo energia elettrica/gas o altri».

Trascorsa l’emergenza dei primi giorni, quando l’amministrazione si è adoperata per ripristinare i servizi essenziali, riaprire le strade e coordinare l’intervento dei volontari, il Comune ha le mani legate. Il privato dovrebbe dunque anticipare la spesa della pulizia e poi richiedere il risarcimento del danno causato dall’alluvione.

«Ieri, nella riunione ufficiale tenutasi con la protezione civile regionale ad Imperia, abbiamo provato a chiedere di intervenire a nostre spese – conclude Scullino – Ma è stata confermata l’impossibilità legale di farlo. Dovrebbero intervenire in aiuto dei privato la protezione civile e i vigili del fuoco, nei limiti delle loro possibilità e competenze. Una notizia disastrosa per Ventimiglia».