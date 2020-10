Protezione del litorale in zona Piazzale al mare a Ospedaletti, la ditta Emilio Guadagno si aggiudica l’appalto

Ospedaletti. La ditta Emilio Guadagno si è aggiudicata l’appalto per realizzare le protezioni del litorale cittadino di Ospedaletti nella zona del Piazzale al mare.

Con un ribasso del 26,76% su una base d’asta di 1.765.647,06 euro, l’affidamento dei lavori è ora in attesa della verifica di congruità riguardo il ribasso praticato.

L’iter burocratico prevedeva che tassativamente entro il 30 settembre venissero appaltati i lavori finanziati da fondi, non ancora accreditati, provenienti dalla Protezione Civile nazionale verso la Regione Liguria e da questa successivamente assegnati al Comune.

Se non si fosse rispettata quella scadenza il finanziamento non sarebbe stato concesso. Per dare l’avvio ai lavori si attende ora, oltre alla verifica di congruità del ribasso, che vengano accreditati i fondi da parte della Regione Liguria.