Promozione, rinviata Ventimiglia – Via dell’Acciaio

Ventimiglia. Sono già 13 le gare rinviate d’ufficio per il prossimo fine settimane. Tra queste, in Promozione, c’è anche Ventimiglia Calcio-Via dell’Acciaio prevista per domenica 18 ottobre.

Su tre turni i granata sono già stati bloccati per ben due volte: prima stop al derby con in Camporosso, ora con la squadra genovese.

Un inizio di campionato che non lascia ben sperare per il prossimo futuro.