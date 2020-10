Diano Marina. Prende il via la prima giornata del campionato di Promozione per la stagione sportiva 2020-21. Domenica 4 ottobre Golfo Dianese 1923 scenderà in campo per affrontare Soccer Borghetto.

La partita, che andrà in scena alle 15 al campo sportivo “W. Marengo” di Diano Marina, verrà disputata a “porte chiuse”.

L’incontro sarà valido per il girone A.