Progetto del forno crematorio in Consiglio comunale, il no della capogruppo pentastellata Maria Nella Ponte

Imperia. «Oggi alle 18 avrà luogo il consiglio comunale che deciderà se inserire o meno il progetto di realizzazione di un impianto crematorio un forno inceneritore all’interno del cimitero di Oneglia nel piano triennale dei lavori pubblici 2020-2022». Lo dichiara la capogruppo in consiglio comunale Maria Nella Ponte, corredando il suo comunicato con un video.

«La questione è duplice da una parte c’è l’aspetto dell’utilità della valutazione di questo tipo di progetto e dall’altra c’è la valutazione di che cosa comporti effettivamente all’atto pratico, inserire questo progetto all’interno del piano dei lavori pubblici. La risposta l’ha data la dottoressa Puglia durante la commissione di venerdì che io ho acquisito come registrazione audio e cito testualmente: “è oggetto dell’esame da parte del Consiglio Comunale in quanto in Commissione riconosce la programmazione e quindi si tratta di riconoscere l’utilità o l’interesse di questa proposta per poi essere messa in concorrenza con altre eventualmente soggetti interessati” quindi il consiglio comunale decide oggi se questo progetto è di interesse e pubblica utilità. La dottoressa Puglia continua “l’intenzione è quella di partire con la gara entro il 2020 per questo è stato aggiornato il 2020 e non è stata l’opera inserita nel 2021, perché l’intenzione è quella di partire con il bando già entro la fine dell’anno quindi a questo punto la bozza poi del progetto … questa proposta andrà a gara quindi è sulla base della gara si valuterà chi è il concessionario.”

Quindi nel momento in cui il Consiglio Comunale dà il via con l’ inserimento di questo progetto all’interno del piano dei lavori pubblici gli uffici predisporranno il bando di gara e verrà pubblicato entro il 2020, nel 2021 verrà assegnato al vincitore questo progetto e l’appalto partirà e verrà costruito e realizzato, quindi oggi si decide se la città di Imperia avrà un forno inceneritore all’interno del cimitero di Oneglia, per quanto riguarda la tipologia del progetto vi posso aggiornare in un secondo momento di che cosa è nella realtà questo forno crematorio ma oggi l’importante è capire bene tutti i consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza perché c’è stata molta confusione che cosa comporta dire si oggi a questoprogetto, inserirlo nel piano dei lavori triennali significa dare il via all’appalto significa dare il via alla realizzazione concreta di questo impianto state attenti veramente di cosa deciderete perché ne va del futuro dell’ambiente e della salute della città, un inceneritore all’interno della Città».