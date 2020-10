Sanremo. La Città dei fiori si è adeguata al nuovo Dpcm del governo Conte che prevede l’uso delle mascherine nei luoghi aperti. I sanremesi, tranne qualche rara eccezione sembrano aver accettato di buon grado di mettere la protezione su bocca e naso per uscire di casa.

Molto attenti commercianti ed esercenti sanremesi a far rispettare le nuove prescrizioni anche per non incorrere in ammende. Il mancato rispetto dell’uso della mascherina comporta, infatti, multe da 400 fino a 1000 euro.

«Daremo qualche giorno ai cittadini per abituarsi alle nuove norme» dice Claudio Frattarola, comandante della polizia locale matuziana. Nel primo giorno di mascherine obbligatorie traccia quelle che, grosso modo, saranno le linee guida adottate dal Comando di via Giusti per l’applicazione pratica del nuovo Dpcm.

Stamattina si è tenuto un apposito briefing dal quale è emersa la necessità di implementare i controlli sull’utilizzo del presidio sanitario, nella normale attività operativa degli agenti, senza predisporre servizi mirati. Comunque sembra che, se verranno elevate, le sanzioni per i trasgressori non scatteranno subito da domani, per dare a tutti la possibilità di metabolizzare la nuova disposizione.