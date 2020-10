Imperia. Finisce male per l’Oneglia la partita valida per la seconda giornata del girone A1 di Prima Categoria.

La squadra imperiese ha infatti perso allo stadio Massabò a Campochiesa contro il Pontelungo per 5-0.

Il 18 ottobre alle 15 l’Oneglia Calcio tornerà in campo per affrontare il derby contro l’Atletico Argentina. La partita andrà in scena a Pontedassio.