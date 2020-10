Prima Categoria, l’Oneglia Calcio perde contro l’Andora

Imperia. Giornata negativa per l’Oneglia Calcio. Ieri ha perso contro l’Andora per 0-3.

La partita, andata in scena sul campo dello stadio di Pontedassio, era valida per la prima giornata del girone A1 del campionato di Prima Categoria per la stagione 2020-21.

L’Oneglia l’11 ottobre, alle 15, tornerà in scampo per giocare contro il Pontelungo.

(Foto da pagina Facebook di Oneglia Calcio)