Prima Categoria, la Carlin’s Boys cede sul campo dell’Area Calcio Andora

Sanremo. Brutta giornata per la Carlin’s Boys, che ieri ha perso contro Area Calcio Andora durante la seconda giornata del girone A1 di Prima Categoria.

La squadra sanremese ha infatti ceduto allo stadio Gaetano Scirea di Andora per 6 a 2. I gol di De Nicola al 22′ del primo tempo e di Muller al 28′ del primo tempo non sono bastati a condurre la squadra alla vittoria.

Il 18 ottobre alle 15 la Carlin’s Boys tornerà in campo per affrontare Pontelungo. La partita andrà in scena a Pian di Poma.