Sanremo. Inizio negativo per la Carlin’s Boys, che perde contro il Savona per 0-5.

Sul campo di Pian di Poma i padroni di casa cedono agli avversari durante la prima giornata del campionato di Prima Categoria per la stagione 2020-21. La partita, andata in scena ieri, era valida per il girone A1.

L’11 ottobre, alle 15, la Carlin’s Boys tornerà in campo per affrontare l’Area Calcio Andora.