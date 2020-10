Prima Categoria, finisce con un pareggio Oneglia – Atletico Argentina

Imperia. Finisce con un pareggio Oneglia – Atletico Argentina, valida per la terza giornata del girone A1 di Prima Categoria.

La partita, andata in scena domenica allo stadio Prof. Aicardi a Pontedassio, si è infatti conclusa 1 – 1.

Per l’Atletico Argentina una rete è stata realizzata da Calvini nel 16′ del primo tempo mentre per la squadra imperiese ha segnato Secci al 21′ del primo tempo. Si conclude perciò in parità il derby tra le due squadre della provincia di Imperia.

