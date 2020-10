Porto di Ventimiglia pronto ad accogliere i natanti: ecco quanto costa un posto barca

Ventimiglia. E’ tutto pronto per accogliere i primi natanti nel proto di Cala del Forte a Ventimiglia. Dopo l’ok della commissione vigilanza e collaudo per poter procedere con l’agibilità parziale dello specchio acqueo, ma non ancora delle strutture a terra, ad eccezione di quelle adibite a servizi, i primi yacht dovrebbero entrare in porto già la prossima settimana.

Ma quanto costa affittare uno dei 178 posti barca nel porto “gioiello” costruito e gestito dalla società Monaco Ports?

Tutto dipende dalla lunghezza del natante: il porto, infatti, dispone di posti barca dai dai 6,5 ai 70 metri. Si va dunque dai 13 euro giornalieri (nella stagione invernale) che diventano 28 euro al giorno in estate per l’imbarcazione più piccola, fino ai 560 euro al giorno, in inverno, e 1200 in estate per il mega yacht da 70 metri.

I posti barca potranno essere affittati anche per un mese o per un’intera stagione. In questo caso, si arriva alla cifra massima di 115mila euro per sei mesi. Iva esclusa.

Di seguito la tabella completa: