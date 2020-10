Pontedassio, scabbia alla casa di riposo: colpiti anziani e dipendenti

Pontedassio. C’è allarme per alcuni casi di scabbia registrati alla casa di riposo “Agnesi” di Pontedassio. La malattia della cute causata dall’acaro Sarcoptes scabiei che le dà appunto il nome si è manifestata tra ospiti e dipendenti.

I casi accertati, confermati dal direttore Vanni Colombo sarebbero 5 e riguarderebbero 4 ospiti e un dipendente, ma più numerosi sembrano essere quelli sospetti, in particolare tra il personale.

Come previsto dai protocolli sanitari la dirigenza della Casa di riposo ha immediatamente proceduto al trattamento per debellare l’acaro, in particolare i 4 ospiti sono stati messi in una sorta di “isolamento”.

Spiega Colombo: «Per ora i sintomi accusati sono quelli una orticaria con sospetta scabbia, comunque, sono in corso gli accertamenti e i trattamenti del caso. Tengo a precisare che non è più una malattia legata alla sporcizia. Per la verità mi fa molto più paura il Covid».