Pompeiana, ciclista finisce in ospedale dopo un volo fuori strada

Pompeiana. Un ciclista è rimasto gravemente ferito dopo una caduta. Secondo una prima ricostruzione sembra che l’uomo, verso le 18.15, stesse percorrendo in sella la strada provinciale quando, in via Lagoscuro all’altezza della Pro Loco, vicino ai campi da tennis, per cause da accertare sia finito fuori strada, precipitando per almeno 4 metri.

Le sue condizione parrebbero gravi. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza ed automedica, seguiti da una squadra di vigili del fuoco.



Dopo le prime cure mediche d’emergenza, il ferito è stato trasportato in ospedale a Sanremo. le sue condizioni non sarebbero così preoccupanti come si era stimato all’inizio.