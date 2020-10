Pigna sarà videosorvegliata, approvato progetto da 155mila euro

Pigna. Il Comune della val Nervia sarà videosorvegliato. La giunta comunale, infatti, ha approvato il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza che coprirà sia il centro del paese che la frazione di Buggio. Il tutto per un importo complessivo dei lavori di 155mila euro, comprensivo anche dei costi per la progettazione.

Ad avere la priorità, di concerto con le forze dell’ordine, saranno alcune aree del territorio colpite da situazioni di degrado e di illegalità, come la SP 64 in località Bivio di Gouta, regione San Tommaso e residenza protetta Isnardi; bivio con la strada comunale corso Isnardi; centro abitato in località Ponte-farmacia-località Giaira; strada comunale corso De Sonnaz; località Lago Pino-zona complesso termale.

E ancora. Provinciale 65: bivio frazione Buggio e Colle Langan. provinciale 66: frazione Buggio e località Ponteglietto; strada comunale frazione Buggio e località La Fasciassa. Il Comune ha presentato domanda di finanziamento alla Prefettura di Imperia per aderire alla richiesta di contributi in materia di sicurezza delle città. Responsabile unico del procedimento è l’architetto Gianni Ughetto, funzionario del servizio manutenzione e lavori pubblici.