Pigna. Sono stati trovati nel bosco poco dopo mezzanotte i fungaioli, due fratelli di Ventimiglia, che nel tardo pomeriggio di ieri viste le condizioni meteo peggiorate rapidamente, con nebbia e pioggia, avevano chiesto aiuto non sapendo più rientrare alla base di partenza. A recuperarli, in zona Margheria dei Boschi dove erano stati localizzati grazie alla triangolazione dei loro smartphone, sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia insieme con i colleghi del nucleo cinofili di Savona.

La ricerca si è svolta in una zona montuosa piuttosto impervia: fondamentale per il buon esito dell’operazione, la presenza delle unità cinofile dei vigili del fuoco Kaos e Kappa.

Per riportarli sulla strada, nei pressi del rifugio di Gouta, gli uomini del 115 hanno camminato per oltre due ore.

Foto 4 di 4







Sul posto anche erano presenti anche gli uomini del Soccorso Alpino e personale sanitario.