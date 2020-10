Piccole golosità a Sanremo, in via Cavour apre una nuova Salsamenteria

Sanremo. In via Cavour al numero 14 sabato 3 ottobre aprirà la ‘Salsamenteria, la Bottega delle cose Buone”, in un locale completamente rinnovato, dove trovare piatti della tradizione e non solo, formaggi, salumi. Il centro della città si candida sempre di più a diventare non solo il luogo dello shopping, ma anche della buona tavola grazie ad una presenza crescente di raffinati locali che offrono prodotti di grande qualità.

Il nuovo locale è chiaramente ispirato al modello della “Salsamenteria”, un locale dove poter trovare deliziosi salumi, gustosi formaggi ed altre golosità, selezionate rispettando la stagionalità e dopo un controllo accurato della qualità. Si tratta di un ambiente non grande, ma straordinariamente accogliente, avvolto da un’atmosfera magica, circondati da profumi invitanti e da scaffali con prodotti di grande eccellenza non solo del territorio, ma di tutto il “Bel Paese”. Un locale innovativo e alternativo, con vendita al minuto dei migliori prodotti tipici della tradizione ligure e del territorio: affettati, formaggi, pasta, riso, dolci, birre, vini e liquori.

Il locale ha due ingressi uno in piazza Borea d’Olmo ed uno in via Cavour praticamente di fronte al Wine bar “Camillo” con il quale condivide la proprietà e gestione dell’imprenditore Olmo Romeo, portavoce CNA Turismo e Commercio della provincia di Imperia. E proprio da “Camillo” sarà possibile degustare i prodotti della salsamenteria utilizzati per la preparazione di piatti della tradizione o aperitivi con tagliere serviti al tavolo.

Ci racconta il titolare: «Il progetto della Salsamenteria è nato durante il lockdown, quando con mia moglie Lara, intimoriti per il protrarsi della chiusura di tutti i locali di somministrazione, e di conseguenza anche di “Camillo”, abbiamo lanciato il cuore oltre l’ostacolo pensando ad una “bottega delle cose buone”. Affiancare quindi alla proposta delle eccellenze liguri e italiane, frutto di un’attenta ricerca, la possibilità di acquistare al taglio salumi e formaggi pregiati, avvalendoci di una professionista preparato e apprezzato nel settore come Roberto Bronda. l salumi e i formaggi proposti sono frutto dell’esperienza e di un’attenta ricerca dei prodotti artigianali. Un esempio ne è il prosciutto di Parma 24 mesi e la culatta di Lagrimone, creati da un piccolo produttore sull’Appennino emiliano, che ne segue personalmente e minuziosamente la preparazione. O ancora il prosciutto cotto, cucito e legato a mano. Una coscia pesante nazionale, con ridotto apporto di sale.

Stessa attenzione abbiamo posto anche nella selezione dei formaggi, dal Pecorino toscano affinato in grotta a quello al tartufo, passando dai formaggi piemontesi ai pecorini sardi. E non dimentichiamoci del grande assortimento di Parmigiano Reggiano e Grana Padano di cui siamo particolarmente orgogliosi e la preziosa collaborazione con il Frantoio di Sant’Agata di Oneglia che ci fornirà le migliori produzioni dell’oliva taggiasca e derivati. Confermata anche nella Salsamenteria la stessa accurata selezione di vini e liquori, già apprezzati nel primo locale e che ora con la Salsamenteria diventa ancora più ricca e varia».