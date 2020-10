Pallavolo, serie C e D: ecco le squadre della provincia di Imperia partecipanti ai campionati maschili e femminili

Imperia. Sono 56 le squadre che parteciperanno ai campionati regionali liguri della Fipav nella stagione 2020-2021.

Alla serie C maschile parteciperanno 11 formazioni: Sant’Antonio, Spazio Sport, Colombo Volley Genova, C&M Riviera Volley Sanremo, Pallavolo Futura Avis, Abc Volley La Spezia, Abc Volley Colombiera, Volley Team Finale Ligure, Albisola Pallavolo, Sabazia Pallavolo, Villaggio Volley.

Alla serie C femminile prenderanno parte 15 squadre, suddivise in due gironi, uno da otto e uno da sette. La suddivisione non è ancora nota; le iscritte sono SportAndGo, Serteco Volley School, Normac Genova Plan, Cffs Cogoleto, Nuova Lega Pallavolo Sanremo, C&M Riviera Volley Sanremo, Ballerini Podenzana, Lunezia Volley, Celle Varazze Volley, Volley Team Finale, Albisola Pallavolo, Albenga Volley, Admo Volley, Tigullio Sport Team, Vbc Casarza Ligure.

Girone unico con 9 team per la serie D maschile: Acli Santa Sabina, Albisola Pallavolo, Volley Primavera, Volley Uscio, Alassio Laigueglia Pgs Volley, Poliaportiva Maremola, Villaggio Volley, Polisportiva Santa Maria, Vbc Savona.

Due i gironi in cui verranno divise le 21 formazioni di serie D femminile. Le squadre al via saranno Cus Genova, Polisportiva Alta Valbisagno, Normac Volley Genova Plan, Cffs Cogoleto, Acli Santa Sabina, Audace Gaiazza Valverde, Albaro Volley, Pallavolo Arenzano, Serteco Volley School, Virtus Sestri, Normac Albaro, Maurina Volley, Golfo di Diana Volley, Nuova San Camillo Volley, Centro Volley Spezia, Pallavolo Futura, Lunezia Volley, Quiliano Volley, Albisola Pallavolo, Gabbiano Sport, Volley Santo Stefano di Magra.