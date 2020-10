Pallapugno, Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba: il risultato della prima semifinale

Imperia. Colpaccio della Barbero Virtus Langhe che espugna lo sferisterio “Remo Gianuzzi” di Castagnole delle Lanze nell’andata della prima semifinale di Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba. Una partita condizionata dal vento forte a favore della battuta.

La prima parte dell’incontro si vive sull’equilibrio con un gioco per parte fino al riposo, chiuso sul 5-5: ospiti avanti tre volte (0-1, 1-2 e 2-3 con quinto gioco ai vantaggi), padroni di casa in vantaggio nel finale (4-3 alla caccia unica e 5-4).

Nella ripresa la Barbero Virtus Langhe passa ancora due volte in vantaggio (5-6 e 6-7), ma sul 7-7 la quadretta di Paolo Vacchetto trova il primo break della partita: 7-9. Gioco alla caccia unica per l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto e reazione immediata della formazione di Dogliani, ancora al “quindici” secco: 8-10. L’Araldica Castagnole Lanze arriva fino al 9-10, poi alza bandiera bianca per il 9-11 il finale.

ARALDICA CASTAGNOLE LANZE: Massimo Vacchetto, Emmanuele Giordano, Emanuele Prandi e Mario Bassino.

A disposizione: Enrico Musto.

Dt: Gianni Rigo.

BARBERO VIRTUS LANGHE: Paolo Vacchetto, Nicholas Burdizzo, Gabriele Boetti e Roberto Drago.

A disposizione: Luca Taricco e Gabriele Chiarla.

Dt: Alberto Moretti e Mauro Raviola.

ARBITRI: Ivan Montanaro e Gabriella Meistro.

Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba – Andata semifinali

Araldica Castagnole Lanze-Barbero Virtus Langhe 9-11

Domenica 4 ottobre ore 16

a Cortemilia: Marchisio Nocciole Cortemilia-Torfit Langhe e Roero Canalese