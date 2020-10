Pallapugno, Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba: al via le semifinali

Imperia. Sabato 3 e domenica 4 ottobre la Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba entra nel vivo con le partite di andate delle semifinali.

Sabato 3 ottobre, alle 15, a Castagnole delle Lanze, l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto affronterà la Barbero Virtus Langhe del fratello Paolo. Arbitreranno l’incontro Ivan Montanaro e Gabriella Meistro.

Domenica 4 ottobre, alle 16, appuntamento a Cortemilia per l’incontro tra la Marchisio Nocciole di Cristian Gatto e la Torfit Langhe e Roero Canalese di Bruno Campagno, con gli arbitri Ezio Salvetto e Bruno Grasso.

Per prenotare il proprio posto numerato allo sferisterio si può contattare il 338-89.51.528 per la partita di Castagnole delle Lanze o mandare un’email a policortemilia@virgilio.it per il match di Cortemilia. Entrambe le partite saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook de Lo sferisterio e sul sito www.losferisterio.it.

