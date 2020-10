Pallapugno, Superlega Acqua San Bernardo-Banca d’Alba: il programma delle partite di ritorno delle semifinali

Imperia. Sabato 10 e domenica 11 ottobre si giocheranno le partite di ritorno delle semifinali di Superlega Acqua San Bernardo-Banca d’Alba.

Per Marchisio Nocciole Cortemilia e Araldica Castagnole Lanze l’obbligo è quello di vincere per portare allo spareggio, rispettivamente, la Torfit Langhe e Roero Canalese e la Barbero Virtus Langhe. All’andata, la quadretta di Paolo Vacchetto si era imposta 9-11 a Castagnole delle Lanze con la formazione capitanata dal fratello Massimo, mentre i canalesi di Bruno Campagno avevano espugnato lo sferisterio di Cortemilia, battendo 8-11 i gialloverdi valbormidesi capitanati da Cristian Gatto.

Il programma delle partite di ritorno si aprirà sabato 10 ottobre, alle 15, a Canale, con Torfit Langhe e Roero Canalese-Marchisio Nocciole Cortemilia (arbitri: Ivan Montanaro e Marco Tarditi), mentre domenica 11 ottobre, alle 15, a Dogliani, la Barbero Virtus Langhe affronterà l’Araldica Castagnole Lanze (arbitri: Giorgio Gili e Giuseppe Fazio).

Per la prenotazione dei posti occorre contattare i seguenti numeri.

* Canale: concettaottavio@gmail.com e 3345706291 oppure giuseppe.perosino53@gmail.com e 3388248245.

* Dogliani: 3387175572 o 3483387024 oppure compilare in modulo on-line su docs.google.com.

Chi non potrà partecipare dal vivo alle partite potrà seguire la diretta sulla pagina Facebook de LoSferisterio o su www.losferisterio.it.

Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba – Ritorno semifinali

Sabato 10 ottobre ore 15

a Canale: Torfit Langhe e Roero Canalese-Marchisio Nocciole Cortemilia

Domenica 11 ottobre ore 15

a Dogliani: Barbero Virtus Langhe-Araldica Castagnole Lanze