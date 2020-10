Pallapugno, Barbero Virtus Langhe è la seconda finalista della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba

Imperia. La Barbero Virtus Langhe è la seconda finalista della Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba: anche nella gara di ritorno la quadretta di Paolo Vacchetto supera l’Araldica Castagnole Lanze di Massimo Vacchetto.

Dopo aver espugnato 9-11 lo sferisterio di Castagnole delle Lanze, la formazione cuneese s’impone 11-5 a Dogliani. La Barbero Virtus Langhe parte bene con un parziale di cinque giochi a zero (due senza lasciare “15” agli avversari, il primo e il quarto, dopo il time-out castagnolese; uno alla caccia unica, il secondo, chiuso con un’intra di Nicholas Burdizzo). Da questo punto si prosegue con un gioco per parte fino al 7-3 di fine primo tempo. In avvio di ripresa, subito gioco alla caccia unica per i padroni di casa e poi si prosegue con un punto a testo fino all’11-5 finale.

La Barbero Virtus Langhe se la vedrà in finale con la Torfit Langhe e Roero Canalese di Bruno Campagno.

BARBERO VIRTUS LANGHE: Paolo Vacchetto, Nicholas Burdizzo, Gabriele Boetti e Roberto Drago. Dt: Alberto Moretti e Mauro Raviola.

ARALDICA CASTAGNOLE LANZE: Massimo Vacchetto, Emmanuele Giordano, Emanuele Prandi ed Enrico Musto. Dt: Gianni Rigo.

ARBITRI: Giorgio Gili e Giuseppe Fazio.

Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba

Semifinali – Andata

Araldica Castagnole Lanze-Barbero Virtus Langhe 9-11

Marchisio Nocciole Cortemilia-Torfit Langhe e Roero Canalese 8-11

Semifinali – Ritorno

Barbero Virtus Langhe-Araldica Castagnole Lanze 11-5

Torfit Langhe e Roero Canalese-Marchisio Nocciole Cortemilia 11-2

Superlega Fipap Acqua San Bernardo-Banca d’Alba – Finale

Barbero Virtus Langhe-Torfit Langhe e Roero Canalese