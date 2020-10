Ospedaletti, vigilessa positiva al Covid: tutti gli agenti di polizia locale in quarantena

Ospedaletti. Chiuso per Coronavirus il comando di polizia locale di Ospedaletti. Appresa la notizia che una vigilessa era risultata positiva al Covid-19, tutti i colleghi si sono messi in quarantena, lasciando la “cittadina delle rose” priva di agenti.

Per i prossimi dieci giorni, dunque, in caso di incidenti o per qualsiasi altra necessità, a vigilare su Ospedaletti resteranno solo i carabinieri.

Altri casi di coronavirus nella polizia locale si sono registrati a Imperia, dove i vigili in isolamento sono dieci, e a Sanremo, con nove agenti positivi. Quello di Ospedaletti, però, è al momento l’unico comando completamente in quarantena.