Ospedaletti rimane senza assessore al Turismo. Prossima alle dimissioni Birgit Brugger. A confermare l’indiscrezione che circolava da settimane in paese è il sindaco Daniele Cimiotti, da qualche giorno alle prese con il primo avvicendamento riguardante la sua giunta comunale. Birgit, eletta in consiglio per la prima volta alle scorse elezioni comunali, avrebbe deciso di trasferirsi nuovamente in Austria, sua nazione natale, per motivi famigliari che nulla centrerebbero con l’attività politica.

Stando a quanto si apprende, l’assessore al Turismo, rimasta in carica per tutto l’arco dell’estate e tuttora parte della giunta comunale, si troverebbe già oltre confine da tempo. Il suo ritorno in Italia è previsto per fine mese quando dovrebbe rassegnare le dimissioni nelle mani del primo cittadino.

Cimiotti sarebbe già pronto a riaffidare l’importante assessorato a un’altra persona della sua amministrazione che abbia tempo da dedicare alla causa del Comune e competenze specifiche. La Brugger, da parte sua, avrebbe già offerto la sua disponibilità a seguire le attività amministrative affiancando il suo successore a distanza. Contestualmente alle dimissioni da assessore dovrebbero seguire anche quelle dal consiglio comunale.