Sanremo. Una pedalata mattutina si è purtroppo rivelata fatale per un 62enne. L’uomo è stato rinvenuto a terra privo di sensi, verso le 12 in via Val D’Olivi, probabilmente a seguito di una caduta con la bicicletta.

A nulla sono valsi i pur tempestivi tentativi di soccorso messi in atto dal 118, che ha mobilitato anche l’elisoccorso di stanza ad Albenga. Dopo vari tentativi di rianimazione, gli operatori sanitari non hanno potuto far null’altro che costatarne il decesso.