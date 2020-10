Ospedaletti, musica ed editoria a “Il Cantico della Bellezza”

Ospedaletti. Il secondo appuntamento della rassegna “Il Cantico della Bellezza”, giunta alla terza edizione e dedicata alla memoria del giornalista e scrittore Valerio Venturi (1979-2018) è confermato per sabato 10 ottobre alle 17 con un ricco e vario programma.

Nello spazio teatrale “La Piccola”, realizzato nell’ex scalo merci della vecchia stazione, con accesso anche dalla pista ciclabile, si alterneranno diversi momenti dedicati all’editoria musicale e soprattutto verrà presentato il 1° Concorso giornalistico per le scuole superiori.

L’iniziativa del 1° Premio “Valerio Venturi” verrà illustrata dall’assessore alla cultura del Comune di Ospedaletti Giacomo De Vai, e in questa data viene ufficialmente indetto il concorso le cui premiazioni saranno previste per la primavera 2021. I ragazzi degli istituti ad indirizzo umanistico della Provincia sono invitati a concorrere scrivendo recensioni di dischi di musica leggera, un invito all’ascolto critico e alla fruizione della musica come espressione artistica e non semplicemente come “sottofondo” ad immagini o situazioni.

Ulteriori momenti sono costituiti dalla presentazione del numero XXXIX della rivista “The Mellophonium”, fresco di stampa, dal titolo “Del jazz uomini e luoghi”, da parte del direttore Romano Lupi e dalla presentazione del CD “Valerian” con l’intervento del promoter Angelo Giacobbe. Ma il pomeriggio riserverà al pubblico presente anche un piacevole momento musicale con il concerto del Duo Pizzicante composto da Freddy Colt al mandolino e Davide Frassoni alla chitarra: il programma è dedicato a serenate, brani di carattere e musiche virtuosistiche di primo Novecento, ricreando una sonorità da salotto o da barberia, in bilico tra ambienti aristocratici e popolari dove questi strumenti erano molto popolari più di un secolo fa. L’ingresso è libero, non si richiede prenotazione, ma è auspicabile per chi vuol assistere arrivare con anticipo per ottenere i posti che sono necessariamente limitati.

La rassegna si concluderà sabato 17 ottobre con uno spettacolo teatrale serale sempre a La Piccola. L’iniziativa è ideata e realizzata dalle associazioni di cui Valerio era stato attivo promotore, il Centro Studi Musicali “Stan Kenton” e l’Accademia della Pigna, con il sostegno del Comune di Ospedaletti.