Ospedaletti, 158 famiglie senza luce da venerdì. Out anche le poste

Ospedaletti. Sono 158 le famiglie della città delle rose che si trovano senza corrente in casa da venerdì scorso a causa dei danni provocati dal maltempo alle centraline elettriche.

La zona interessata dal disservizio copre parte del corso Regina Margherita e di via Cesare Battisti. Anche gli uffici postali sono rimasti vittime del blackout.

Al momento dall’Enel fanno sapere che la priorità deve essere data alle emergenze delle altre località più colpite da questa ultima ondata di temporali. Ventimiglia in primis. Sta di fatto che anche a Ospedaletti il disservizio non può essere trascurato a lungo. Molti tra gli utenti coinvolti sono stati costretti a trasferirsi in abitazioni di famigliari.

«Purtroppo ci avevano detto che sarebbero intervenuti ma a oggi nessun intervento è stato fatto e 158 utenze sono ancora senza luce», commenta il sindaco Daniele Cimiotti. Mi auguro che il gestore intervenga quanto prima. A Ospedaletti la conta dei danni è modesta rispetto alle altre città più colpite: abbiamo avuto delle infiltrazioni nei tombini del lungomare sui quali bisognerà intervenire».