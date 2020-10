Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Imperia, eletto il nuovo consiglio per il quadriennio 2021-2024

Imperia. Nei giorni 19-20 e 21 settembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il quadriennio 2021-2024. L’affluenza degli elettori alle urne è stata superiore ad ogni aspettativa nonostante i vincoli dovuti alle normative anti Covid che hanno richiesto un’attenta organizzazione al fine di garantire l’osservanza delle misure di sicurezza, come il rilevamento della temperatura corporea , la disinfezione degli ambienti e degli strumenti di voto.

Un ampio consenso quindi, certamente anche conseguenza dell’impegno che l’ordine, quale ente sussidiario dello Stato, ha profuso durante l’emergenza pandemica a sostegno dei cittadini e dei Colleghi Medici e Odontoiatri della provincia Un Consiglio direttivo rinnovato che vede l’importante presenza di nuove generazioni oltreché della nutrita rappresentanza femminile, che certamente sarà capace, unitamente ad alcuni membri più anziani, di interpretare sempre al meglio i contenuti deontologici della professione medica e odontoiatrica, con l’obiettivo di promuovere il rispetto delle regole e delle norme e di intervenire ove necessario nelle varie Sedi Istituzionali a garanzia della salute del cittadino e della professione.

I nominativi con le cariche:

Consiglio Direttivo

Dott. Francesco Alberti Presidente

Dott. Lando Barberio Vice-Presidente

Dott. Marco Montevecchi Segretario

Dott. Carlo Maurizio Berio Tesoriere (Odontoiatra)

Dott. Luca Acquarone Consigliere

Dott. Rodolfo Berro Consigliere (Odontoiatra)

Dott. Francescopaolo D’Adamo Consigliere

Dott.ssa Maria Teresa Infante Consigliere

Dott.ssa Fabrizia Lanzoni Consigliere

Dott.ssa Viviana Lo Blundo Consigliere

Dott. Perreca Ettore Consigliere

Commissione Odontoiatri

Dott. Rodolfo Berro Presidente

Dott. Carlo Maurizio Berio Componente

ORDINE PROVINCIALE

DEI MEDICI CHIRURGHI

E DEGLI ODONTOIATRI

DI IMPERIA

Dott. Piero Fullone Componente

Dott. Giuseppe Gandolfo Componente

Dott. Salvatore Taffari Componente

Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.ssa Barbara Bonino Componente

Dott.ssa Terenzia Simari Componente

Dott.ssa Maria Raineri Supplente.