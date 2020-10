Orario lezioni pubblicato in ritardo, protestano docenti e alunni dell’Ipsia Marconi di Imperia

Imperia. «Vergognoso tenere in sospeso alunni e docenti per 5 ore», lo scrive un docente dell’Ipsia Marconi di Imperia: ieri alunni e docenti dell’istituto del capoluogo sono stati costretti, infatti, a rimanere incollati al pc e agli smartphone fino a serata inoltrata per conoscere l’orario delle lezioni di oggi.

Solo dopo le 22, quando la protesta stava montando sui social è apparso l’agognato specchietto. Un disguido dovuto, forse, alle difficoltà di far coincidere le ore anche a causa della pandemia in corso essendoci una classe e i rispettivi docenti in isolamento a seguito di un alunno che si è scoperto positivo.

Già all’inizio dell’anno scolastico all’Ipsia Marconi si erano registrate proteste da parte dei genitori per il ritardo nell’inizio delle lezioni.