Online “Night Fight” del sanremese Paolo Prevosto con Cody Carpenter, figlio del genio sci-fi John

Sanremo. E’ stato pubblicato oggi sulle maggiori piattaforme digitali il nuovo EP di Simulakrum Lab aka il sanremese Paolo Prevosto, dal titolo Night Fight. L’EP comprende due brani strumentali: la prima traccia “Night Fight” vede la partecipazione del talentuoso tastierista Cody Carpenter, figlio del noto regista John Carpenter, un nostalgico omaggio alle colonne sonore sci-fi/ horror degli anni ’80. La seconda “Backfire” è ispirata al filone horror italiano di fine anni ’70 e vede la partecipazione del noto bassista sanremese Fulvio Gaslini.

«La passione per il cinema e per i sintetizzatori – spiega Prevosto – mi ha spinto ha realizzare un nuovo EP ispirato alle atmosfere di film come 1997: Fuga da New York, e alle colonne sonore dei Tangerine Dream, Giorgio Moroder e Goblin. E’ stato un piacere lavorare ancora una volta con Cody Carpenter, con cui avevo collaborato nel 2019 nell’album “Simulakrum Lab II”. Inoltre, dopo sette anni ho avuto nuovamente il piacere di lavorare con il brillante bassista Fulvio Gaslini».