Olivetta San Michele, rubato gasolio da generatore che serve il paese. Rischiato il black out elettrico

Olivetta San Michele. Ignoti hanno asportato parte del gasolio dal generatore che serve il centro abitato di Olivetta San Michele. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi e solo per un soffio il borgo non è rimasto senza corrente elettrica. Ad accorgersi di quanto accaduto sono stati i residenti della frazione di Fanghetto, che hanno subito un momentaneo black out elettrico. Quando amministratori e tecnici si sono recati a controllare i tre generatori che servono il borgo della val Roja, si sono accorti, però, che a mancare era il gasolio nel generatore che serve il centro storico di Olivetta. Stando a quanto si apprende, ignoti hanno rubato alcune taniche di miscela, lasciando il serbatoio quasi a secco. «Fortunatamente siamo riusciti a riempirlo prima che mancasse la luce al paese – commenta il sindaco Adriano Biancheri -. Si tratta di un atto di sciacallaggio vero e proprio, visto soprattutto il momento di criticità che abbiamo passato in questi giorni post alluvione».

A rendere l’intervento più difficile, infatti, i lavori sulla SS20 interrotta da una frana tra la frazione Trucco di Ventimiglia e Airole e da oggi aperta a senso unico alternato regolato da un semaforo. «Siamo riusciti a far passare i mezzi con il carburante – spiega il primo cittadino – Ma questo significa anche rallentare i lavori di ripristino della strada franata».

Il generatore di corrente utilizzato come “self service” si trova su una strada provinciale, in un punto non coperto da telecamere di videosorveglianza. Difficile, dunque, risalire agli autori del furto. Il comune sta valutando se sporgere denuncia contro ignoti.