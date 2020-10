Imperia. Moreno Terzoni ha svolto la sessione di allenamento con i nuovi compagni e ha rilasciato le prime dichiarazioni in nerazzurro.

Il centrocampista ha affermato: «Sono contento di essere arrivato qua: Imperia è una piazza importante con tifosi caldi. Ho giocato nelle città vicine ma per me è la prima volta al ‘Ciccione’. Mi sono trovato subito bene con il gruppo ed ho già fatto qualche allenamento in prova, nei giorni scorsi. Le mie sensazioni sono positive».

Ad Imperia, Moreno Terzoni – di ruolo centrocampista – ritrova alcuni ex compagni: «Avevo già giocato con ‘Ale’ Trucco e siamo rimasti grandi amici. Ho già giocato anche con ‘Marte’ (Martelli, ndr), quindi qualche ragazzo lo conoscevo già».

Sorridente ma con le idee chiare, Mostafa (con la ‘O’ e senza accento finale, come ha precisato) El Khayari ha rilasciato le sue prime parole in nerazzurro: «Non vedo l’ora che arrivi domenica per scendere in campo. Mi manca il prato verde. Sono felice di essere qua e voglio cogliere questa importante opportunità, in una squadra storica».

L’esordio potrebbe già arrivare domenica contro il Derthona, squadra con la quale segnò 10 reti nella stagione 2015-16 appena ventenne, e sul punto ha detto: «Sarà un piacere incontrarli perché ho fatto un bell’anno ma voglio fare punti e lo vuole tutta la squadra. In genere l’ambiente è caldo ma non so se ci sarà il tifo. Sinceramente spero di vedere presto i tifosi negli stadi».