Prossimo “Sanremo” tra novità e tradizione, ecco il regolamento del Festival edizione 2021

Sanremo. Vecchio e nuovo si fondono nel regolamento del prossimo Festival della Canzone Italiana, in scena sul palco del teatro Ariston della Città dei Fiori dal 2 al 6 marzo prossimo.

Tra le novità che spiccano, secondo quanto scritto sul sito internet della Rai, ci sarà la serata del giovedì, dedicata alla “Canzone d’autore”. Non ci sarà più la “sfida diretta” nella competizione tra le “Nuove Proposte” e nelle prime due serate ritornerà il “Televoto”.

I big in gara poi, per interpretare un brano della canzone d’autore, potranno scegliere tra tutto l’enorme repertorio della musica italiana, senza dover far riferimento alle sole canzoni eseguite durante tutte le edizioni della kermesse sonora matuziana. Potranno esibirsi da soli o con altri cantanti non partecipanti al Festiva e saranno giudicati da musicisti, vocalist dell’Orchestra e la votazione varrà anche per la classifica dei “Big”.

Le stesse tre giurie saranno poi chiamate ad esprimersi nella serata finale di sabato 6 marzo, in due diverse occasioni: prima per scegliere, nel plotone dei Big in gara, i nomi dei 3 finalisti, infine per proclamare il vincitore della 71ᵃ edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo.

Grossa novità da rimarcare: i nomi dei 20 Campioni in gara sarà rivelato durante Sanremo Giovani, in onda su Rai1, Radio2 e Raiplay, in prima serata il 17 dicembre. Durante la trasmissione saranno anche selezionati i 6 giovani che, insieme ai 2 vincitori del concorso Area Sanremo 2020, parteciperanno al Festival 2021 nella categoria Nuove Proposte.