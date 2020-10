Vallecrosia. Sabato scorso si è svolto l’open day del gruppo sportivo mountain bike/downhill durante il quale l’ideatore di questo progetto Glauco Pocobelli ha presentato l’attività prevista nella stagione 2020/21 ricordando che l’iniziativa nata lo scorso anno sta riscuotendo un buon successo.

I ragazzi, come si vede nelle foto, hanno potuto, in base alla loro preparazione, esercitarsi su un percorso allestito per l’occorrenza.

«Si ringraziano tutti coloro che hanno partecipato e in modo particolare quelli che hanno collaborato per l’allestimento: l’Artigiano Edile Cascià Salvatore di Vallecrosia, Ivan Pocobelli, Maurizio Vico, Davide Bonavia, gli animatori, i ragazzi del Servizio Civile, il Servizio d’ordine Covid e Assistenza durante tutto il pomeriggio Marino Moraglia, Michele Mazzilli, gli atleti del Team Pocobelli Kickboxing e il poliedrico presidente della Polisportiva Salesiana Vallecrosia Willy Campi.

Ed infine un grazie è da rivolgere al Direttore dell’Opera Salesiana di Vallecrosia don Giovanni Lubinu che ha accolto nell’Oratorio questa iniziativa ideata dal responsabile Glauco Pocobelli.

Tutto si è svolto in un’atmosfera di festa e non poteva mancare la benedizione da parte del viceparroco don Mario per rimarcare l’importanza di questa realtà qual è l’Oratorio Salesiano nella zona Intemelia» – fanno sapere gli organizzatori.

Prossimi appuntamenti:

La Scuola di MTB (Mountain bike) inizierà mercoledì 14 ottobre dalle 17 alle 18.30 presso l’Oratorio Don Bosco in Vallecrosia, in Via Col. Aprosio 433. Per info chiamare il 3273253604.

L’attività di Downhill invece proseguirà con un’altra uscita domenica 18 ottobre presso il Bike park di Viola St.Gree (CN).