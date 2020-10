Mensa scolastica, Seris Imperia: «Verrà assicurato il pasto a ogni alunno registrato al servizio»

Imperia. «In merito al nuovo sistema di software per il servizio di mensa scolastica si ribadisce, come già comunicato e ribadito sul sito https://serissrl.jimdofree.com/, che finché non verrà messo a regime il sistema di pagamento online verrà comunque assicurato il pasto ad ogni alunno registrato.

Nel caso ci fossero invece dei ritardi delle famiglie riguardo alle iscrizioni dei bambini, potranno comunque usufruire del servizio per ancora qualche tempo previo avviso al personale scolastico.

Per la conversione dei buoni pasto ormai non più utilizzabili, invitiamo a prendere appuntamento presso i nostri uffici da concordare allo 0183-701353 o 0183-701304» – fa sapere il consiglio di amministrazione Seris s.r.l.