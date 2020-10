Mediatori immobiliari, Camera di Commercio Riviere di Liguria: «Ridefinito il calendario delle prove scritte»

Imperia. La Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia La Spezia Savona comunica che, alla luce dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria Covid-19, il calendario delle prove scritte dell’esame di idoneità (sessione anno 2020) per l’esercizio dell’attività di agente d’affari in mediazione è stato rimodulato su 6 giornate (anziché 5 come precedentemente previsto) al fine di contenere maggiormente il numero degli accessi presso la sede camerale.

Le prove si terranno pertanto nei seguenti giorni e orari: martedì 10 novembre dalle ore 14,30; giovedì 12 novembre dalle ore 14,30; venerdì 13 novembre dalle ore 14,30; lunedì 16 novembre dalle ore 14,30; mercoledì 18 novembre dalle ore 14,30; venerdì 20 novembre dalle ore 14,30. Le prove avranno luogo sempre nella sede di Savona della Camera di Commercio (Via Quarda Superiore 16, Sala Magnano – 3° piano).

L’elenco dei candidati convocati nelle singole giornate è consultabile sul sito dell’ente camerale al link http://www.rivlig.camcom.gov.it/IT/Tool/News/Single?id_news=2837 così come il protocollo Covid relativo allo svolgimento delle prove d’esame. Per comunicazioni e informazioni i candidati possono scrivere all’indirizzo albiruoli.sv@rivlig.camcom.it. Gli interessati sono invitati a presidiare con regolarità il sito dell’ente per eventuali comunicazioni in quanto le comunicazioni si effettueranno esclusivamente attraverso il sito camerale.