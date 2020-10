Manifestazione contro Dpcm a Milano, la Questura meneghina diffida il Movimento delle Imprese Italiane

Sanremo. Sembra non sia passata inosservata la convocazione della manifestazione milanese alla quale parteciperà, come uno degli organizzatori, il Movimento delle Imprese Italiane.

Secondo quanto scritto da “Milano Today”, la Questura meneghina avrebbe diffidato gli ideatori del corteo di protesta contro il Dpcm, tra i quali il gruppo sanremese, dal metterlo in atto. La manifestazione è prevista per le 17 di oggi in via Giancarlo Clerici angolo via Fulvio Testi.

Sembra che le forze dell’ordine abbiano “alzato le antenne” dopo la protesta andata in scena nella Città della Madonnina il 26 ottobre scorso, nella giornata di mercoledì quando la Lombardia ha sfondato quota 7.500 casi.