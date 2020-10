Ospedaletti. Continua in provincia di Imperia l’impossibilità di praticare il tiro a segno sportivo. Sembra quasi impossibile, ma non appena si crea un ambiente idoneo capace di rispettare tutte le innumerevoli disposizioni previste dalla legge, salta sempre fuori un impedimento che manda tutto all’aria.

Spesso in Italia fare le cose in modo corretto è estremamente complicato, ma conosciamo le persone che sono dedicate a queste iniziative e conosciamo le difficoltà che incontrano ogni giorno.

Progressivamente negli anni hanno chiuso tutti i poligoni esistenti. C’era il tiro a volo a Pian di Poma e sempre in quell’area c’era il tiro a segno Nazionale, situato all’ingresso del campeggio. Quando l’Armeria Mediterranean Sport ha aperto nel 1980, il sabato e la domenica questi erano due centri d’eccellenza che con gare e manifestazioni internazionali richiamavano un gran numero di turisti, sia italiani che stranieri.

I tempi sono cambiati e ora anche l’Armeria con sede a Ospedaletti si è adeguata. A parte le armi da fuoco, la Mediterranean Sport mette a disposizione armi di libera vendita di ogni marca e modello.

È possibile trovare armi con caricamento manuale ad aria compressa o con bombolette di Co2 che utilizzano piombini a funghetto cal. 4,5 (Diabolo) che colpiscono preciso un bersaglio fino a 15 metri di distanza. Per acquistarle basta la carta d’identità e non occorre denuncia alle Forze dell’Ordine. Naturalmente è previsto un uso intelligente, è vietato colpire animali di qualsiasi genere e specie.

Nel negozio è inoltre possibile trovare armi di libera vendita per difesa personale: questi modelli utilizzano pallottole di gomma dura o di gesso colorato di grosso calibro che lasciano tracce durature. Sono armi ad aria compressa potenti che non lasciano effetti permanenti e devono essere utilizzate solo in caso di aggressione personale.

Vasto assortimento anche per quanto riguarda le armi da collezione come le armi ex ordinanza militare con le loro baionette, le armi del Far West tra cui le repliche della Colt e le carabine Winchester con i loro cinturoni e fondine. I numerosi fucili da caccia e da piattello sono soprattutto di seconda mano e hanno dei prezzi molto bassi e alla portata di tutti. Naturalmente è possibile farli arrivare nuovi dalle fabbriche in poco tempo e su misura del cliente.

L’Armeria Mediterranean Sport si trova in via XX Settembre 23 sul mare nel centro di Ospedaletti. Per informazioni chiamare i numeri 0184 689239 o 348 3300464, scrivere alla mail armeriamediterranean@virgilio.it, o visitare il sito www.mediterraneansport.com.