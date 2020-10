Maltempo, per il meteorologo Achille Pennellatore è da codice rosso

Sanremo. «Amici di Costa Azzurra e Riviera dei Fiori, soprattutto entroterra, ANDIAMO MALE!!! Dalle 8 confermiamo codice di vigilanza meteo ARANCIO per temporali forti, allagamenti e corsi d’acqua da sorvegliare, ma da mezzogiorno DIVENTA CODICE ROSSO per gli stessi motivi fino alle 3 della prossima notte, aggiungendo il rischio vento forte e mareggiate.

State in casa, uscite solo per motivi irrinunciabili. Le zone dell’entroterra saranno le più esposte. Abbiate cura di voi».

E’ il messaggio del meteorologo Achille “Kiki” Pennellatore agli Imperiesi che seguono le sue previsioni del tempo. A differenza di quanto previsto oggi da Arpal, che ha emanato allerta arancione a partire dalle 12 fino alla mezzanotte, secondo l’esperto bordigotto il rischio di allagamenti dovuti a forti temporali e possibili esondazioni di corsi d’acqua è più alto. L’invito è quello di prestare la massima attenzione.