Ventimiglia. Dopo le prime due giornate che nel fine settimana hanno visto i suoi membri, protagonisti numerosi, per una volta non sul palco ma in strada ad aiutare con semplici braccia, scope e pale, l’Associazione Culturale LIBER Theatrum decide di scendere in campo anche finanziariamente a favore di tutti quei ventimigliesi, commercianti e semplici cittadini, colpiti così duramente dalla terribile inondazione del 3 ottobre, aprendo una raccolta fondi dal nome suggestivo, offrendo la possibilità di versare sul conto corrente aperto presso la Banca di Caraglio agenzia di Ventimiglia IBAN: IT97I0843949110000230100869 indicando come causale “VENTIMIGLIA 2020 CONTAGIAMOCI DI SOLIDARIETÀ!”.

La somma raccolta verrà devoluta al Comune di Ventimiglia per aiutare le famiglie e le attività commerciali maggiormente colpite dalla calamità.

Per info contrattate cell. 338 6273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com