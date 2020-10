Maltempo, Mulé «Solidarietà, vicinanza e assistenza ai sindaci provincia Imperia»

Roma. «Ho già avuto modo di contattare diversi sindaci della provincia di Imperia che hanno subito danni dall’ondata di maltempo della scorsa notte. A Imperia l’opera di prevenzione coordinata dal sindaco Claudio Scajola e i lavori sul molo lungo di Oneglia dopo la spaventosa mareggiata di due anni fa, hanno consentito di tenere la situazione sotto controllo. Esprimo grande preoccupazione per la situazione a Triora e nei dintorni dove varie frazioni sono isolate e solo grazie all’impegno del sindaco Massimo Di Fazio e dei volontari si sta fronteggiando l’emergenza.

A Badalucco manca la corrente e il paese è di fatto isolato: al sindaco Matteo Orengo ho assicurato l’assistenza necessaria mentre esprimo già i ringraziamenti per quanti stanno portando la situazione verso la normalità. A Ventimiglia il sindaco Tano Scullino è in prima linea accanto ai soccorritori per la conta dei danni e scongiurare che ci siano dei dispersi, mentre esprimo solidarietà e vicinanza ai cittadini di Mendatica, Montegrosso, Montalto, Carpasio, Vessalico, Airole, Olivetta San Michele. In questa fase ancora di emergenza bisogna dare assistenza a chi è stato colpito dal maltempo ed evitare qualsiasi polemica. Per questo sono in contatto e rimango a disposizione di tutti gli amministratori per aiutarli in questa delicata fase.

Seguo da vicino, con grande apprensione, l’evolversi della situazione nel ponente ligure e a Ventimiglia in particolare, dove si è concentrata l’ondata di maltempo. Volontari della Protezione Civile, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine sono impegnate allo stremo per contenere quanto più possibile i danni di questi spaventosi temporali. Prego che non ci siano feriti o dispersi e nel frattempo assicuro a chiunque abbia avuto danni da Ventimiglia ai piccoli comuni dell’entroterra imperiese, il mio impegno assoluto affinché vengano risarcite le perdite e quello che questa orribile ondata di maltempo si è portata via». Lo dichiara in una nota Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.